コメダは10月16日、竹下製菓のチョコレートバーアイス「ブラックモンブラン」と、祇園辻利の「宇治抹茶」とコラボレーションした「シロノワール ブラックモンブラン -宇治抹茶仕立て-」(970円〜1,030円/ミニサイズ 770円〜830円)と「ブラックモンブランパフェ -宇治抹茶仕立て-」(790円〜1,030円)を全国のコメダ珈琲店で発売する。「シロノワール ブラックモンブラン -宇治抹茶仕立て-」(970円〜1,030円/ミニサイズ 770円〜830円)