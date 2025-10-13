¢¡¤ß¤ä¤¶¤­¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°ÆüËÜÆÈÎ©¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¡½µð¿Í¡Ê£±£³Æü¡¦Æü¸þ¡Ëµð¿Í¤Ï£±£³Æü¡¢¤ß¤ä¤¶¤­¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÆüËÜÆÈÎ©¥ê¡¼¥°ÁªÈ´Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¤ÎÃÝ²¼×Ò¶õÆâÌî¼ê¤¬¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤ÏÂåÌÚÂçÏÂÅê¼ê¤¬¾å¤¬¤ë¡£°Ê²¼¡¢µð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡Úµð¿Í¡Û£±¡ÊÍ·¡ËÌçÏÆ£²¡ÊÃæ¡Ë±§ÅÔµÜ£³¡Êº¸¡ËÇëÈø£´¡Ê»°¡ËÃÝ²¼£µ¡Ê±¦¡ËÀõÌî£¶¡Ê»Ø¡Ë¥Õ¥§¥ê¥¹£·¡Ê°ì¡Ë·´£¸¡ÊÊá