今季早くも３敗を喫し、勝ち点『１０』の１０位に沈むマンチェスターＵが、課題の中盤強化に乗り出すことが明らかになった。英大衆紙『デイリー・ミラー』が掲載した記事によると、マンチェスターＵが補強ターゲットとして指名したのは、クリスタルパレス所属のイングランド代表ＭＦアダム・ウォートン（２１）だという。まずアモリム監督が大のウォートン・ファン。「彼の技術ならマンチェスターＵで大成功できる」と太鼓判を押し