桐朋音楽高校（正確には桐朋女子高等学校音楽科）に入学して思ったことは、たとえ音大を卒業しても普通の企業は雇ってはくれないだろうということです（当社は採用しています）。ということは、在学中に何とか食えるだけの実力を身に付けなければならない。 音楽学校の学生は意外と忙しいもので、通常の学科はもちろん、音楽系の専門教育、自身の練習とレッスン・合奏・オーケストラと分刻みの生活でした。 しか