¡Ú¿·²Ú¼Ò¥Õ¥Õ¥Û¥È10·î13Æü¡ÛÃæ¹ñÆâ¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£¶è¥Ð¥ä¥ó¥Î¡¼¥ë»Ô¥¦¥é¥É¸å´ú¤Ç¡¢±«¾å¤¬¤ê¤Ë°ÜÎ®Ì¸¤¬¸½¤ì¤¿¡£ÅÔ»Ô¤ËÎ©¤Á¹þ¤á¤ëÌ¸¤Ï¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤òÉÁ¤­½Ð¤·¤¿¡£¡Êµ­¼Ô/Íû±ÀÊ¿¡Ë