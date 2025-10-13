広島は13日、広島市南区の球団事務所でスカウト会議を開き、創価大の立石正広内野手（21）を23日のドラフト会議で1位指名すると、12球団最速で公表した。田村恵スカウト部長は「逆方向に長打が打てるし、何より勝負強い。近い将来の4番候補として、1番高い評価をさせてもらった」と説明した。広島の1位指名公表は4年連続。立石は山口県の高川学園出身で、創価大では2年春のリーグ戦で三冠王を獲得。長打力を秘める上に広角にも