強い台風23号は、八丈島の東の海上を東よりに進んでいます。八丈島は暴風域を抜けましたが、引き続き警戒してください。【映像】台風23号の予想進路図八丈島は暴風域は抜けましたが、引き続き強風域に入っています。三宅島もまだ強風域に入っています。強い台風23号は、八丈島の東の海上を東よりに進んでいます。中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35mです。台風は午後には関東地方の南東の海上に進んで、