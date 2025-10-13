¡ÖLive News days¡×¤Ç¤Ïº£½µ¡¢¡Öfor the NEXT¡×¤ò¶¦ÄÌ¥Æ¡¼¥Þ¤ËÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿SDGs´ØÏ¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£14Æü¤Ï»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤Î°ÜÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÈÇò¤¤¾ó¡É¤Ç¤¹¡£»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤¬Ï©ÌÌ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¦Çò¤¤¾ó¡£¥È¥ë¥³¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡ÖWeWALK¡×¤¬¿·¤¿¤Ë³«È¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²»À¼¤ÇÆ»°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÇò¤¤¾ó¤Ç¤¹¡£¾ó¤¬ÌÜÅªÃÏ¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê¤à¤Ù¤­Êý¸þ¤äµ÷Î¥¤Ê¤É¤òºÙ¤«¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç²»À¼°ÆÆâ¤Ê¤É