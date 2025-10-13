J2首位の水戸ホーリーホックは13日、流通経済大柏高MF安藤晃希(18)の2026シーズン加入内定を発表した。安藤は昨年度の全国高校サッカー選手権準優勝メンバーでU-17日本高校選抜にも入った。今年度は10番を背負い、高校総体(インターハイ)優秀選手に選出。西村卓朗GMは「キレのある鋭い仕掛けと自分の間合いを持ったドリブラーであり、意外性のある発想力も彼の魅力のひとつ。スピードももちろんあり、見ていてワクワクする選手