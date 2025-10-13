[10.12 ルヴァン杯準決勝第2戦 柏 4-1 川崎F 三協F柏]2点を追いかける展開のまま前半を終えた柏レイソルは、ハーフタイムにリカルド・ロドリゲス監督がより攻撃にシフトするために行った3枚替え(FW細谷真大、DF古賀太陽、DF原田亘)で後半開始から攻勢を強めた。さらに、川崎フロンターレに退場者が出て数的優位を得るとMF仲間隼斗の投入で、勢いを加速させる。前に人数をかけるなかで、バランスをとっていたのが、ボランチのMF戸