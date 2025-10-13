乳がんの集団健診や人間ドックの結果で要精密検査と通知されると、不安になりますよね。精密検査が必要と言われても、必ずしも乳がんが見つかるわけではありません。それでも、万一乳がんが隠れていても早期発見できるよう、精密検査は必ず受けることが大切です。この記事では、要精密検査と言われた場合にどうすればよいか、精密検査の内容や流れについて解説します。 監修医師：木村 香菜（医師） 名古屋大学医学部卒業。初