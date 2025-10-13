卵巣がんは初期に自覚症状がほとんど現れない病気です。そのため、症状に気付いたときにはすでに進行していることも少なくありません。女性にとって気になる症状の一つに不正出血があります。不正出血があると「もしかして卵巣がんでは？」と不安になることもあるでしょう。本記事では、卵巣がんと不正出血の関係や、卵巣がんの初期症状、受診の目安、検査方法を解説します。 監修医師：西田 陽登（医師） 大分大学医学部卒業