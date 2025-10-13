韓国コンテンツ振興院（KOCCA）が主催する公式音楽グローバルショーケース／ビジネスプログラム「KOREA SPOTLIGHT」が10月6日〜9日にかけ、東京と大阪で開催された。概要としては10月6日に“Korea Spotlight Mini Forum 「Industry Deep Dive」”として日韓の音楽事情やファンダムについてなど、有識者を招いてのトークディスカッション行われ、10月7日にはShibuya Stream Hallでショーケースライブ＜KOREA SPOTLIGHT Showcase TOK