【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Da-iCEが4月23日に配信リリースした「Black and White」のOfficial Dance Practiceを10月12日21時よりYouTubeで公開した。 ■見所はモノクロ映像で繰り広げられる流れるようなダンス！ 本楽曲は、テレビ朝日系新ドラマ『天久鷹央の推理カルテ』の主題歌として4月23日に配信リリース。作詞曲を花村想太が担当。Rap詞は「I’ll be your HERO」でも作詞曲に参加した、Z世代を