大阪・関西万博は１３日、閉幕する。会場東ゲート近くの電力館では午前９時頃から、スタッフが外壁に感謝を伝える手書きのメッセージを書き込んでいった。午前１０時頃からは一般来場者もメッセージを書き込んだ。「たくさんのえがおをありがとうございました！」「１８４日間の全てに感謝！」「一生忘れることのできない幸せな１８４日間でした」スタッフや来場者らは白い壁面に黒いペンでメッセージ書き込み、記念撮影。通