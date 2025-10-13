サッカーワールドカップ欧州予選は12日、グループC、G、H、Lの8試合が行われました。ヨーロッパの出場枠は『16』。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へストレートイン。2位の12チームはプレーオフに回ります。グループGでは首位オランダがフィンランドに4−0の快勝。勝ち点16とします。2位のポーランドもリトアニアに2−0で勝利し、勝ち点13で追いかけています。グループHでは、前節10得点で勝利した