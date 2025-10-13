広島が１３日、スカウト会議をマツダスタジアムで開き、ドラフト１位に立石正広内野手（創価大）を指名することを公表した。田村スカウト部長は「１番評価した選手」と語った。立石は競合必至の今ドラフトの目玉。広角に打ち分け、本塁打も打てる右の中距離ヒッターだ。ポジションは三塁と二塁を主に守ってきた。広島の内野陣はベテランの菊池を筆頭に、首位打者の小園、大卒１年目の佐々木、昨季ＧＧ賞の矢野など実力者がひ