º£Æü13Æü¤Ï¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ã¥«ーJ2¤Î¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤¬¡¢Æü¤´¤í¤Î±þ±ç¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¸òÎ®¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂçÄÅÄ®¤Ç³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 300¿Í¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤ò¾·¤¤¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó¸òÎ®DAY¡×¤Ë¤Ï¡¢¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤ÎÁª¼ê29¿Í¤ÈÂçÌÚÉð´ÆÆÄ¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¥²ー¥à¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡Ö¼Ú¤êÊª¶¥Áö¡×¤ËÎ×¤ó¤À