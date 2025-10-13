石破茂首相が2025年10月13日、大阪・関西万博の閉会を前に珍しい「ミャクミャク」と交流する様子をXで公開した。「朝一番からレアキャラの黒ミャクミャクに遭遇」石破氏は「本日は大阪・関西万博の閉会式。朝一番からレアキャラの黒ミャクミャクに遭遇」として、黒いミャクミャクのぬいぐるみを手にした写真を公開した。1枚目は、石破氏が寝そべったポーズの黒いミャクミャクを抱き上げ、しげしげと見つめる写真。2枚目は、ミャク