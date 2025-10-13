地球上の人々が「異星人の遺伝子」を保有している可能性があるという。DNAの電気的特性と細胞プロセスにおけるその役割を研究する米の非営利組織、DNAレゾナンス・リサーチ・ファウンデーション（DRRF）のマックス・レンぺル博士が持論を展開、自身が行った遺伝子データ分析を通して、ヒトDNAでは説明のつかない異常が確認されたそうだ。 【写真】 撮影者が証言「ＵＦＯだと思います」 国際研究協力1000人