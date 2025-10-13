寒い雨が降った11日、立教大キャンパスに詩人・尹東柱（1917〜1945年）の記念碑が設置され、除幕式が行われた。尹東柱は1942年4〜12月の約8カ月間、立教大に在籍し、「たやすく書かれた詩」など5篇の詩を残している。平和を希求した尹東柱の詩に感銘を受けた立教大の学生たちは、偉大な先輩の足跡を残したいと8年前から活動を始め、彼の逝去から80年の今年、実現に至った。学生たちは、立教大異文化コミュニケーション学部の李香鎮