¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥«¥á¥ë¡¼¥ó¤Ç12Æü¡¢ÂçÅýÎÎÁªµó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢À¤³¦ºÇ¹âÎð¤Î¹ñ²È¸µ¼ó¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ó¥äÂçÅýÎÎ¡Ê92¡Ë¤¬ºÆÁª¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥äÂçÅýÎÎ¤Ï1982Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¸½ºß7´üÌÜ¡£º£²ó¤âºÆÁª¤¹¤ë¤ÈÇ¤´üËþÎ»»þ¤Ë¤Ï99ºÐ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Ç¤ÏÇ¯Îð¤ËÈ¼¤¦·ò¹¯ÉÔ°Â¤Ø¤Î·üÇ°¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌîÅÞ¸õÊä¤¬¤ª¤è¤½10¿Í¤ÈÍðÎ©¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥äÂçÅýÎÎ¤¬Í¥Àª¤È¤Î¸«Êý¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£