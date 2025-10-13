´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Ç10·î12Æü¡¢·ª½¦¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢ÏÓ¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂç¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤Ï»Ò¶¡¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹â»³»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12Æü¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¡¢¾åÊõÄ®µÈÌî¤Î»³ÎÓ¶á¤¯¤Ç·ª½¦¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤Ïº¸ÏÓ¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤Û¤«¡¢Æ¬¤«¤é½Ð·ì¤¹¤ë¤Ê¤É½Å½ý¤Ç¡¢¥Ä¥­¥Î¥ï¥°¥Þ¤Î¿Æ»Ò2Æ¬¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹â»³»Ô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤«¤é9·îËö¤Þ