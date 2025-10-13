『TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（TGC 北九州 2025）が2025年10月11日（土）に西日本総合展示場新館にて開催され、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」のスペシャルステージに、キャストの當真あみ、齋藤潤、池端杏慈、吉澤要人が登場した。『TGC 北九州 2025』キャスト4人によるフレッシュなステージ©TGC 北九州 2025同作品は、「令和イチ泣ける」と反響を巻き起こした芥川なお氏のベストセラー純愛