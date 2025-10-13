「四海重明〜恋が光となる、その時まで〜」 中国全土で"蒼蘭訣ロス"を巻き起こしたロマンス史劇「蒼蘭訣〜エターナル・ラブ〜」(2022年)で清廉な戦神・長珩を演じ、"ツンデレ魔王"役のワン・ホーディーに負けず劣らず人気を爆発させたのが、中国の次世代スター、ジャン・リンホー(張凌赫)だ。2016年当時、学生時代にスカウトされて芸能界デビューを果たした彼の逸材ぶりは有名だ。デビュー作にして主演に抜擢された「探