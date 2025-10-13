ドジャースはベリンジャー獲りに動くだろうか(C)Getty Imagesドジャースが今オフ、かつてチームに所属していた30歳の元MVP外野手を獲得する可能性が報じられた。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、「コディ・ベリンジャーが、ヤンキースとの契約のオプトアウト（契約破棄権の行使）を計画しており、今オフにFAとなる見込みであると報じられている」と伝えた。【動画】これぞクローザー！佐々木朗希がしびれる場面で