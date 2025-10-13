Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯10·î13Æü¡Á10·î19Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤®ºÂ¡¿»³ÍÓºÂ¡Ê12·î22Æü¡Á1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¼«¸Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£Ì¥¤»¤ë¡¢±Ç¤¨¤ë¤¢¤Ê¤¿¤ËÊÑ¿È¡£¡ÖÃ¦¡¦¸«¤¿ÌÜ¤è¤ê¤âÃæ¿È¤¬Âç»ö¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤ò¤è¤¯¸«¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡Ö¥Á¥ã¥é¥Á¥ã¥éÃå¾þ¤ë¥Ò¥Þ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¼ê¤òÆ°¤«¤»¡×Åª¤Ê¶µ¤¨¤Î¤â¤È¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤­¤¿¤¿¤á¡¢Äñ¹³