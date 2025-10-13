Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯10·î13Æü¡Á10·î19Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÆºÂ¡¿¼Í¼êºÂ¡Ê11·î23Æü¡Á12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë·×Î¬¤È¥ÉËº¤ì¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£½Ð¤¿¤È¤³¾¡Éé¤Ç¡£Î¢¤ÎÎ¢¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ß¤¿¤¤¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¡¢¥³¥ì¤Ç·è¤Þ¤ê¤À¤±¤É¡¢¥¢¥ì¤¬¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤¢¤¢¤À¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¤¢¤Ã¤Á¤Ç¤¤¤¯¤«¡×Åª¤Ê¹Í»¡¤Ç¥Ù¥¹¥È¤ÊÅú¤¨¤òÆ³¤­½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶¡¢Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥³¥ì¤Ç¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î