Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯10·î13Æü¡Á10·î19Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤½¤êºÂ¡¿ê¸ºÂ¡Ê10·î24Æü¡Á11·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÃÇ¤ÁÀÚ¤ëÎÏ¡£¾åµé¤Î»È¤¤Êý¤Ç¡£¿á¤ÃÀÚ¤ì¤½¤¦¡£Àµ³Î¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤Îµ¡·ù¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Õ¤È²æ¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¤È¡£·ù¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢¥Ý¥·¥ã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È