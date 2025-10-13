なにわ男子・大橋和也（２８）が１３日、都内でブランドアンバサダーをつとめるスキンケアブランド・Ａｎｕａの「ＰＤＲＮ新発表会」に登場。美肌の秘けつを明かした。爽やかなミントグリーンのセットアップで登場。フリップを用いて「大橋和也のうるつや肌を作る三大要素」を発表。料理、飲料水、お風呂の三つを挙げた。料理好きでも知られる大橋は「まず料理をすることで無我夢中になれることもあるんですが、栄養を考えつつ