ヘンリー王子は英国滞在時の警察による警護を復活させるよう新たな要求をしたが、この行為がチャールズ国王との和解の可能性を台無しにする恐れがあると王室情報筋が明かした。英紙タイムズが１２日、報じた。王子は内務大臣シャバナ・マフムード氏に手紙を書き、英国の要人警護を統括する「王族・要人警備委員会（ロイヤル・アンド・ＶＩＰ・エグゼクティブ・コミッティー＝Ｒａｖｅｃ）」に対し「独自の規則を遵守」し、母国