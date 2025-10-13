マーベル・ドラマ「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2は、映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』と世界観を共有した物語になっているようだ。プロデューサーのブラッド・ウィンダーバウムが米にて語っている。 「デアデビル」も『スパイダーマン』も、共にニューヨークを舞台とした物語。2025年に配信されたドラマ「デアデビル：ボー