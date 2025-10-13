ドウェイン・ジョンソン主演、人気シリーズ『ジュマンジ』第3作がいよいよ正式に始動した。米が報じている。 『ジュマンジ』シリーズは、ロビン・ウィリアムズ主演による1995年公開のオリジナル版をリブートした、高校生たちがゲームの世界に転送されて大冒険に挑むアクション・コメディ。『ジュマンジ／ウェルカム・トゥ・ジャングル』（2017）は全世界興行収入8億169万ドル、続編『ジュマンジ／ネクス