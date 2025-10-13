ボーイズグループBTSのVが、パリの小さな店を一躍“名所”にした。今では地元パリ市民はもちろん、世界中のファンにとっても“聖地”となっている。【関連】BTS・V、“挑発的な色気”まで完璧 in パリ【PHOTO】Vは今月10月5日、フランス・サンクルー国立公園で開かれた『セリーヌ2026サマーコレクションファッションショー』に出席し、各国メディアから集中的な注目を浴びた。Vは韓国のセレブの中で最も高い経済的価値を記録して