よかれと思い無理をして居心地の悪い思いをしていませんか？ ここでは、恋愛をテーマに、あなたが快適に過ごせる“居場所”を心理テストで見つけます。心理テスト研究家の津田秀樹さんが作成しました。【自分の居場所がわかるTEST】居心地の良い恋愛のために大切にすべきことは？恋愛関係において、お互いにとっての居心地の良い関係を築くためにすべきこととは？「大事なものっていっぱいあります。なかでも何を大事にするかとい