都内のマンションで、夫・淳との穏やかな2人暮らしを送るみどり（30）。ベランダでの朝の一服が、夫婦のささやかな幸せです。しかし、学生時代からの友人・まいが、その平穏を乱す種でした。まいはいわゆる“ありがた迷惑”なタイプ。良かれと思ってすること全てが押し付けがましく、こちらの事情や都合を一切考えません。「私が正しい」という強すぎるプライドを持つまいの理不尽な善意は、みどりの日常を徐々に蝕んでいきます…