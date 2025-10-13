広島は１３日、ドラフト会議（２３日）で創価大・立石正広内野手を１位指名すると公表した。マツダスタジアム内の球団事務所でのスカウト会議後、田村恵スカウト部長が「近い将来の中軸、４番の候補」と明かした。一昨年の常広、昨年の宗山（楽天）に続き、３年連続で１２球団最速の公表となった。今年も競合必至のアマナンバーワン打者の獲得に乗り出す。昨年は広島出身の宗山を５球団競合の末に逃した。立石を巡っても、宗山