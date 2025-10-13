◆第７８回秋季全道高校野球大会▽１回戦東海大札幌４―１旭川東（１３日・プレド）１０年ぶり出場の旭川東が昨秋王者の東海大札幌に１―４で敗れ、秋の全道大会では１９５３年以来７２年ぶりの白星を逃した。強豪撃破にあと一歩届かなかった。１点を争う攻防を続けたが終盤に力尽き、西中剛志監督は「勝てる試合だったねというより、負けは負け。これを力に変えなければいけない」と話した。先発マウンドに上がった１年