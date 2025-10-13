この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、アザラシいぬ(@boku_mashutan)さんの投稿した愛犬のお写真です。人それぞれチャームポイントがあるように、家族の一員であるペットにもかわいい特徴があることも。投稿者は、プロのカメラマンさんに「耳ってどうすれば出てきますか？」と言わしめた愛犬の写真を公開。あまりのかわいさに悶絶してしまう人が続出です！ 耳はどこへ？アザラシに擬態