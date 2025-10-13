私（カナ）は結婚して16年。夫のマサトとユウマ（中1）、レイ（小5）、タクト（小2）と暮らしてきました。そんなある日、義母に大病が見つかります。そして夫に20年以上引きこもっているお兄さんがいることを知らされました。騙していたことを問い詰めると義母は逆ギレ。実家の両親に同席してもらい、夫には「私や子どもたちを義両親と接触させない」ことを約束してもらいました。しかしなぜか義母（工藤セツコ）の件で、病院から