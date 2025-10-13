Á´¹ñ¤Î18ºÐ°Ê²¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¥êー¥°Àï¤¬¡¢²¬»³»ÔËÌ¶è¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥êー¥°¡×²¬»³¾¦²ÊÂç³ØÉíÂ°¹â¹»¡¦ÃË»Ò¥Áー¥à¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¥êー¥°¤Ë½Ð¾ì Âç²ñ¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ÎÁª¼ê°éÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¡¢ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ Á´¹ñ¤Î¶¯¹ë¥Áー¥à¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡Ö¥È¥Ã¥×¥êー¥°¡×¤È¡¢³Æ¸©¤ÎÂåÉ½¤¬8¤Ä¤Î¥°¥ë&#