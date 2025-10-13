¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢2°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤¬2Ï¢¾¡¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÂÐÀï¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬13¾¡12ÇÔ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤­¤Ï25»î¹çÃæ¡¢14»î¹ç¤¬1ÅÀº¹¥²¡¼¥à¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯7¾¡¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à7¾¡¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£¾å°ÌÂÐ·è¤é¤·¤¯ÀÜÀï¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÇ·âÌÌ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨2³ä5Ê¬7ÎÒ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤À¤¬