星野リゾートは10月10日、「星のやグーグァン」(台湾台中市)が10月9日に発表された「ミシュランガイドアジア台湾2025」で1ミシュランキーホテルに選出されたことを発表した。星のやグーグァン星のやグーグァンは、約3,000m級の山々が連なる台湾雪山山脈の麓にある温泉地・谷關(グーグァン)に位置する温泉リゾート。源泉掛け流しの半露天風呂付客室、風と水を感じる開放的なパブリック空間、滞在シーンに合わせた料理など、自然に憩