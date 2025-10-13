今週のパター部門ではテーラーメイドの『スパイダーZT』が約3カ月ぶりの1位になった。トップになったのは7月の発売初週以来。8月、9月はピンの『スコッツデール』、オデッセイの『スクエア2スクエア』がトップになっていたが、なぜ9月になって再び『スパイダーZT』がトップになったのか？二木ゴルフ南町田店の藤本啓介さんに話を聞いた。【写真】『イーブンロール』のゼロトルクパターの顔『スパイダーZT』『L.A.B GOLF』『オ