ファミリーマートは10月14日、伊藤忠商事とともに、FAMIMA CAFÉの「モカブレンド」(S 170円/M 250円)、「アイスモカブレンド」(190円)の販売数に応じてエチオピアのこどもたちの教育環境の改善に役立てられる寄付の取り組みを、沖縄県を除く全国のファミリーマートで開始する。FAMIMA CAFÉ「モカブレンド」生産国を支援○「モカブレンド」生産国支援の取り組み、2年目に突入同社のモカブレンドは、最高等級豆を100%使用