日本ミシュランタイヤは10月8日、日本の旅館・ホテルのミシュランキー掲載施設を発表した。ミシュランキー○国内128軒の宿泊施設が1キー、2キー、3キーに日本では2回目となるミシュランキーの発表は、ミシュランガイドホテルセレクション掲載ホテル、国内約340軒(10月1日現在)のうち、3ミシュランキー7軒、2ミシュランキー20軒、1ミシュランキー101軒の、トータル128軒のミシュランキーホテルが誕生した。レストランを星の数で評価