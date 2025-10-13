ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î12ÆüÉÕÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï°ì¤Ä²¼¤¬¤Ã¤Æ18°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1°Ì¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥·¥§¥Õ¥é¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢2°Ì¥í¥ê¡¼¡¦¥Þ¥­¥í¥¤¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥¶¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬°ì¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ3°Ì¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë