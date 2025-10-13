¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÍ­µÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬12Æü¡¢JFN¡ÖÍ­µÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥¿¥ì¥ó¥ÈÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¤ÎÉÛÃÄ»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÉÛÃÄ¤ÎÏÃÂê¤«¤é¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤Î¿Í¤Ï³Ý¤±ÉÛÃÄ¤Ç¡¢¥«¥Ð¡¼ÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ã¤Æ·ë¹½ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÉÛÃÄ¤ò´Ý¤´¤ÈÀö¤¨¤ë¤Î¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢·ë¶É¥«¥Ð¡¼¤¬±ø¤ì¤¿¤éÀöÂõ¤·¤Æ¤Ã¤Æ¡£ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤·¤Æ¤ë¤Î¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¡×¤ÈÍ­µÈ¡£°ìÊý¡¢Æ£ËÜ¤Ï¤È¸À¤¦¤È¡Ö¥ß¥­¥Æ¥£¤¬¡ÈÉÛÃÄ¤Î¥«¥Ð¡¼ÀöÂõ¤·