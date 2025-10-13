世田谷パン祭り実行委員会は11月1日・2日、「世田谷パン祭り2025」を世田谷公園、HOME/WORK VILLAGEなどで開催する。世田谷パン祭り2025同イベントでは、「パンとサーカス」をテーマに、ベーカリー94店舗(うち出品11店舗、ご当地パン11店舗、予約パンのみの出品14店舗を含む)、パンのおとも35店舗、フードやドリンク31店舗が参加。2日間でのべ255店舗が出店・出品する。また、いつもの世田谷公園に加え、先日オープンしたばかりの