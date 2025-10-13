北村匠海（27）が13日、都内で行われた主演映画「愚か者の身分」（永田琴監督、24日公開）公開直前イベントで、Z世代と語り合った。トークの中で「生きる＝お金ではない」「お金って、いいものでもないもの」と語った。さらに「昨今、芸能界でも、いろいろ事件が多い中で一歩、間違えると、人は違う道に行ってしまう。そこは全員が綱渡りしているような状態」とも語った。「愚か者の身分」は、作家・西尾潤氏のデビュー作の実写化